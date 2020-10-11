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В центре Минска задержана группа журналистов

11.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В Минске возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей задержана группа журналистов.

Среди задержанных — сотрудники БелаПАН Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, сотрудники российского информагентства ТАСС Гавриил Григорьев, Валерий Степченков, Наталья Федосенко и Юрий Шамшур; Дмитрий Дмитриев — фотокорреспондент газеты "Новы час", а также журналисты Анастасия Бойко, Алексей Ивашкевич и Дмитрий Мицкевич.

В числе задержанных также фотокорреспонденты государственного агентства БелТА Андрей Покумейко и Оксана Манчук.

Журналистов везут в Октябрьское РУВД. Как заявила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, сотрудники СМИ "не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов".

Как стало известно БелаПАН, сегодня перед началом Марша гордости — традиционной воскресной акции сторонников перемен — милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 октября. В Минске возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей задержана группа журналистов. Среди задержанных — сотрудники БелаПАН...
 
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