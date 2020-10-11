Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В Минске возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей задержана группа журналистов.

Среди задержанных — сотрудники БелаПАН Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, сотрудники российского информагентства ТАСС Гавриил Григорьев, Валерий Степченков, Наталья Федосенко и Юрий Шамшур; Дмитрий Дмитриев — фотокорреспондент газеты "Новы час", а также журналисты Анастасия Бойко, Алексей Ивашкевич и Дмитрий Мицкевич.

В числе задержанных также фотокорреспонденты государственного агентства БелТА Андрей Покумейко и Оксана Манчук.

Журналистов везут в Октябрьское РУВД. Как заявила БелаПАН официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, сотрудники СМИ "не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов".

Как стало известно БелаПАН, сегодня перед началом Марша гордости — традиционной воскресной акции сторонников перемен — милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В центре Минска задержана группа журналистов Минск, 11 октября. В Минске возле торгового центра "Галерея" на проспекте Победителей задержана группа журналистов. Среди задержанных — сотрудники БелаПАН...

БелаПАН.