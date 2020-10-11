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В Минске закрыты несколько станций метро

11.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В Минске закрыты несколько станций метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Немига".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.35 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.


Андрей Середа, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 октября. В Минске закрыты несколько станций метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Немига". Как сообщает телеграм-канал метрополитена,...
 
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