Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В Минске закрыты несколько станций метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Немига".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13.35 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске закрыты несколько станций метро Минск, 11 октября. В Минске закрыты несколько станций метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Немига". Как сообщает телеграм-канал метрополитена,...

Андрей Середа, БелаПАН.