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По уточненным данным, около 30 сотрудников СМИ задержаны в Минске и других городах страны
11.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около 30 сотрудников СМИ.
В Минске задержаны 17 журналистов. Также задержаны сотрудники СМИ в Гродно (4), в Витебске (4), Гомеле (3), Могилеве (1).
Среди задержанных также сотрудники БелаПАН: в Минске – Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, в Гродно – Марина Харевич и Сергей Людкевич, Витебске – Татьяна Матвеева, Могилеве – Алесь Асипцов, Гомеле – Алена Германович.
Как заявила БелаПАН представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич и пресс-секретарь УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, сотрудники СМИ "не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов".
Примечательно, что некоторых журналистов (двух сотрудников ТАСС), которых после задержания отпустили, через несколько минут задержали повторно.
Некоторым сотрудникам СМИ. доставленным в Октябрьский РУВД Минска, уже вручили протоколы по статье 23.4 — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.
Как стало известно БелаПАН, сегодня перед началом Марша гордости — традиционной воскресной акции сторонников перемен — милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.
БелаПАН.
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Минск, 11 октября. В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около 30 сотрудников СМИ. В Минске задержаны 17 журналистов....
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