Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около 30 сотрудников СМИ.

В Минске задержаны 17 журналистов. Также задержаны сотрудники СМИ в Гродно (4), в Витебске (4), Гомеле (3), Могилеве (1).

Среди задержанных также сотрудники БелаПАН: в Минске – Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, в Гродно – Марина Харевич и Сергей Людкевич, Витебске – Татьяна Матвеева, Могилеве – Алесь Асипцов, Гомеле – Алена Германович.

Как заявила БелаПАН представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич и пресс-секретарь УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, сотрудники СМИ "не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов".

Примечательно, что некоторых журналистов (двух сотрудников ТАСС), которых после задержания отпустили, через несколько минут задержали повторно.

Некоторым сотрудникам СМИ. доставленным в Октябрьский РУВД Минска, уже вручили протоколы по статье 23.4 — неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Как стало известно БелаПАН, сегодня перед началом Марша гордости — традиционной воскресной акции сторонников перемен — милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По уточненным данным, около 30 сотрудников СМИ задержаны в Минске и других городах страны Минск, 11 октября. В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около 30 сотрудников СМИ. В Минске задержаны 17 журналистов....

БелаПАН.