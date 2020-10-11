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Тысячи людей идут по проспекту Победителей в сторону центра Минска
11.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске.
Александр Ярошевич, БелаПАН.
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Минск, 11 октября. Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске. Как сообщает с места события корреспондент БелаПАН,...
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