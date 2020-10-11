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Тысячи людей идут по проспекту Победителей в сторону центра Минска 

11.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске.

Как сообщает с места события корреспондент БелаПАН, участники Марша гордости вышли на проезжую часть проспекта Победителей и движутся в сторону проспект Независимости. К ним по пути присоединяются протестующие с прилегающих улиц. По оценке журналиста БелаПАН, в колонне около 10 тысяч человек. Они скандируют "Верым, можам, пераможам", "Жыве Беларусь!".


Александр Ярошевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 октября. Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске. Как сообщает с места события корреспондент БелаПАН,...
 
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