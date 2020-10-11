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У стелы "Минск — город-герой" задержаны десятки человек
11.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. В район стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей приехали силовики, начались задержания. Люди разбегаются по дворам ближайших жилых домов. Интернет-издание
БелаПАН.
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Минск, 11 октября. В район стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей приехали силовики, начались задержания. Люди разбегаются по дворам ближайших жилых...
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