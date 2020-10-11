Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. В район стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей приехали силовики, начались задержания. Люди разбегаются по дворам ближайших жилых домов. Интернет-издание "Наша Ніва" сообщает о десятках задержанных.



Сообщается также, что возле гостиницы "Планета" произошла стычка с силовиками — "люди их погнали".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У стелы "Минск — город-герой" задержаны десятки человек Минск, 11 октября. В район стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей приехали силовики, начались задержания. Люди разбегаются по дворам ближайших жилых...

БелаПАН.