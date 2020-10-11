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На проспекте Победителей в Минске начались точечные задержания
11.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. На проспекте Победителей — возле ТЦ "Галерея" и гостиницы "Планета" в Минске проходят точечные задержания. Силовики задерживают не только прохожих, но и велосипедистов.
БелаПАН.
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Минск, 11 октября. На проспекте Победителей — возле ТЦ "Галерея" и гостиницы "Планета" в Минске проходят точечные задержания. Силовики задерживают не только...
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