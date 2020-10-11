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На проспекте Победителей в Минске начались точечные задержания

11.10.2020 15:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. На проспекте Победителей — возле ТЦ "Галерея" и гостиницы "Планета" в Минске проходят точечные задержания. Силовики задерживают не только прохожих, но и велосипедистов.

Интернет-пользователи пишут, что во дворах домов на проспекте стоят милицейские автобусы, силовики в гражданской одежде дежурят у подъездов.

Журналисты негосударственных СМИ по-прежнему находятся в Октябрьском РУВД, где у них, по утверждению представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, "проверяют документы". Следует отметить, что все задержанные журналисты имеют при себе удостоверения и хорошо известны столичной милиции.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 11 октября. На проспекте Победителей — возле ТЦ "Галерея" и гостиницы "Планета" в Минске проходят точечные задержания. Силовики задерживают не только...
 
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