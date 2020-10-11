Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. На проспекте Победителей — возле ТЦ "Галерея" и гостиницы "Планета" в Минске проходят точечные задержания. Силовики задерживают не только прохожих, но и велосипедистов.



Интернет-пользователи пишут, что во дворах домов на проспекте стоят милицейские автобусы, силовики в гражданской одежде дежурят у подъездов.



Журналисты негосударственных СМИ по-прежнему находятся в Октябрьском РУВД, где у них, по утверждению представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, "проверяют документы". Следует отметить, что все задержанные журналисты имеют при себе удостоверения и хорошо известны столичной милиции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На проспекте Победителей в Минске начались точечные задержания Минск, 11 октября. На проспекте Победителей — возле ТЦ "Галерея" и гостиницы "Планета" в Минске проходят точечные задержания. Силовики задерживают не только...

БелаПАН.