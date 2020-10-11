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Возле стелы в Минске произошли столкновения протестующих с силовиками

11.10.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стычки протестующих с ОМОНом и неизвестными в балаклавах произошли в районе стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. Об этом сообщают очевидцы событий.

Силовики жестко задерживали участников несанкционированной акции, были применены спецсредства. Протестующие оказывали сопротивление.

Как минимум несколько человек в гражданской одежде получили травмы и ранения.

Подробности акции можно увидеть в нашем онлайне.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики жестко задерживали участников несанкционированной акции, были применены спецсредства.
 
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