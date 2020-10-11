Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Закрыты уже семь станций столичного метро.

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 16.27 на вход и выход закрыта станция "Пушкинская" Автозаводской линии метро.

В 14.30 на вход и выход были закрыты станции "Фрунзенская" и "Молодёжная".

В 13.35 на вход и выход были закрыты четыре станции метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Немига".

Указанные станции закрыты для входа и выхода "в целях обеспечения безопасности пассажиров", сообщил метрополитен. Поезда на них не останавливаются.

В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

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БелаПАН.