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Закрыты уже семь станций столичного метро
11.10.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 октября. Закрыты уже семь станций столичного метро.
Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 16.27 на вход и выход закрыта станция "Пушкинская" Автозаводской линии метро.
В 14.30 на вход и выход были закрыты станции "Фрунзенская" и "Молодёжная".
В 13.35 на вход и выход были закрыты четыре станции метро: "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Немига".
Указанные станции закрыты для входа и выхода "в целях обеспечения безопасности пассажиров", сообщил метрополитен. Поезда на них не останавливаются.
В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.
Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
БелаПАН.
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Минск, 11 октября. Закрыты уже семь станций столичного метро. Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 16.27 на вход и выход закрыта станция "Пушкинская"...
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