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Правозащитники сообщают о более 100 задержанных в Минске и других городах в ходе воскресной акции сторонников перемен

11.10.2020 17:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 октября. Правозащитники сообщают о более 100 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша гордости 11 октября. Списки задержанных публикует spring96.org.

В числе задержанных минимум 35 сотрудников СМИ. В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно — 5, Витебске — 4, Гомеле — 3, Бресте — 2, Могилеве — 1.

Сотрудники БелаПАН задержаны в Минске (Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева), Гродно (Марина Харевич и Сергей Людкевич), Витебске (Татьяна Матвеева), Могилеве (Алесь Асипцов), Гомеле (Алена Германович) и Бресте (Милана Харитонова и Алесь Левчук).

Задержания журналистов в разных подразделениях МВД объясняют однотипной фразой: сотрудники СМИ не задержаны, а доставлены в милицию для проверки документов. 

Против демонстрантов в ходе акции в Минске применялись водометы с оранжевой жидкостью и светошумовые гранаты.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минск, 11 октября. Правозащитники сообщают о более 100 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша...
 
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По уточненным данным, около 30 сотрудников СМИ задержаны в Минске и других городах страны
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