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Очевидцы сообщают о демонстрантах, которых отвозят из отделения милиции в БСМП

11.10.2020 21:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Московском РУВД Минска находятся около 40 человек, которых задержали на акциях протеста. Из них 8−10 человек имеют серьезные травмы. За ними прибыли машины скорой помощи. Об этом сообщают информированные читатели TUT.BY.


Фото: читатель TUT.BY

По предварительной информации, у доставленных в РУВД подозрения на чмт средней степени, закрытый перелом ребер, перелом костей правой и левой кисти, перелом ключицы.

Пострадавших отвозят в больницу скорой медицинской помощи.

Со слов пострадавших, их сильно избили в микроавтобусе, и «не понятно что хотели, не задавали вопросов, просто били».

На акциях протеста в Беларуси к 20.15 задержали 315 человек. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

Большинство из них были взяты под стражу в Минске, остальные — в Бресте, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Жлобине, Кобрине, Могилеве, Молодечно, Солигорске.

Среди задержанных 43 человека являются журналистами и фотографами.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Московском РОВД Минска находятся около 40 человек, которых задержали на акциях протеста. Из них 8−10 человек имеют серьезные травмы. За ними прибыли машины скорой...
 
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