Марши в разных частях города, разгоны и задержания. Как прошел 64-й день протестов в Бресте

Источник материала: Tut.by

Очередное протестное воскресенье в Бресте прошло с разгонами и задержаниями. За день силовики увезли в райотдел милиции около 25 человек, сообщил поздно вечером 11 октября TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.



Фото: Петр Смольный

Очередной воскресный марш в Бресте должен был начаться на «Водометном» перекрестке — так теперь в народе зовут пересечение проспекта Машерова и бульвара Космонавтов после того, как 13 сентября здесь разгонял протестующих водомет . Время марша несколько раз переносилось. В этом районе дежурили сотрудники милиции — и демонстрантам не удавалось собраться в колонну. Тем временем в разных частях города люди ненадолго выстраивались в небольшие цепи солидарности, пишет городской журнал «Бинокль» .

Около 15.30 демонстранты все-таки собрались в колонну на бульваре Шевченко и пошли в направлении Юго-Западного микрорайона. На мосту через реку Мухавец к ним в сопровождении ГАИ подъехал тонированный бусик, начались задержания. По словам очевидцев, здесь в микроавтобус усадили двух корреспондентов БелаПАН — Милану Харитонову и Алеся Левчука, а также троих горожан.



Часть демонстрантов обошла автозак на Варшавском шоссе по новой экотропе «Дорога жизни»

После разгона часть демонстрантов пошла в центр, остальные двинулись дальше по Варшавскому шоссе в направлении Ковалевки. Ко второй группе вскоре подъехал автозак, но никого не задерживали.





Ближе к 16.00 колонна из 40 человек собралась на улице Октябрьской Революции. Люди с цветами, но без символики и лозунгов, дошли по Волгоградской до улицы Луцкой. Здесь они достали бело-красно-белый флаг. Люди шли и скандировали: «Брест, выходи».

Когда колонна вышла на проспект Республики, к ним подъехал автозак. Часть людей убежала в парковую зону возле Гребного канала, остальные пошли через Гузнянский мост на улицу Московскую. Там они возложили цветы к народному мемориалу возле дома, где во время протестов 11 августа смертельно ранили Геннадия Шутова.





В это время в центре на улице Советской также собрались люди. Они тоже скандировали «Брест, выходи». Около 17.00 прошли задержания и на Советской: несколько человек увели в бусики на улицах Буденного и Гоголя.





После разгонов небольшая группа демонстрантов вышла на улицу Набережную, скандируя «Верым, можам, пераможам!». Люди гуляли по аллеям, пока к фонтану не подъехали несколько тонированных бусиков: по словам очевидцев, здесь также прошли задержания.



Задержания на улице Советской. Фото: t.me/khliabets

После очередного разгона люди разошлись.

По данным правозащитника Романа Кисляка, за 11 октября по Бресту задержали около 25 человек.

Видео: Binkl.by

Задержанных журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука доставили в Ленинский РОВД. Об этом сообщил сам Алесь Левчук. По его словам, их оформляли по 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии. Позже он сообщил на своей странице в соцсетях, что им вызвали скорую в райотдел. Его забрали медики, а Милану — нет. По неподтвержденной информации, сейчас Алесь Левчук находится в хирургическом отделении одной из больниц Бреста.