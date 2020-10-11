Дождь, ярмарка, протест, перекрытые улицы и задержания. Что происходило в Гродно в очередное воскресенье

Источник материала: Tut.by

В Гродно 11 октября на площади Советской проходила традиционная сельскохозяйственная ярмарка, а также — традиционная акция протеста. Последняя сначала не выглядела таковой, а потом люди прошли по улице Советской, скандируя «Жыве Беларусь» и «Верым, можам, пераможам!». Гродненцы дошли до пересечения с улицами Виленской и Ожешко, где, немного постояв около заграждений, начали расходиться. Не обошлось и без задержаний.





Гродненцы стали собираться на площади Ленина после 14.00. К этому времени на близлежащих улицах дежурили машины, стояли силовики. Сама площадь была оцеплена, однако никаких КПП не было — люди свободно проходили внутрь. На площади горожане были без какой-либо символики: не было ни флагов, ни плакатов, ни лозунгов. Кто-то покупал овощи в палатках, кто-то прогуливался рядом с торговыми рядами.





В какой-то момент здесь собралось около 200 человек. На площади появились силовики, однако о том, что люди участвуют в несанкционированном мероприятии, никого не предупреждали.

Напомним, гродненские городские власти не разрешили гродненцам проводить санкционированный митинг в «разрешенном» для массовых акций Коложском парке. 6 октября местные активисты на заявку о проведении мероприятия получили сначала устный отказ, а потом и письменный. Причина — «эпидемиологическая ситуация в стране».





Поэтому люди в Гродно снова вышли на несанкционированное мероприятие в центре города. Примерно в 15.00 на площади Советской были задержаны гродненские журналисты Ольга Комягина, Марина Харевич, Сергей Людкевич, Дарья Спевак и Елена Ковальчук (ее отпустили только спустя пять часов после задержания, составив протокол, забрав фотоаппарат и телефон). Остальные вышли из РОВД спустя три часа после задержания.





В это время люди, немного постояв на площади Советской, двинулись в сторону площади Ленина, которая была традиционно огорожена, а по периметру дежурили милиционеры.

Также гродненцы заметили за зданием горисполкома стоящий там водомет, однако спецтехника во время акции на улицы города не выезжала.

Люди, идущие по главной пешеходной улице города, стали скандировать «Жыве Беларусь!» и «Верым, можам, пераможам!».

На улице Октябрьской было задержано несколько человек.









Когда колонна гродненцев направилась в сторону площади Ленина, силовики перекрыли все боковые выходы с улицы Советской, а также не дали протестующим пройти к зданию облисполкома. Люди, постояв рядом с заграждениями, повернули обратно и, вернувшись на площадь Советскую, начали расходиться.





К вечеру и эту городскую площадь полностью огородили. По периметру дежурили милиционеры и никого туда не пускали — несмотря на то, что внутри огороженной территории находятся бары и кафе.













































— Всего в Гродно 11 октября было задержано 12 человек, они доставлены в РОВД Ленинского района для разбирательств в рамках административных процессов, — рассказал TUT.BY официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Всего в Беларуси, по данным лишенного аккредитации правозащитного центра «Вясна», уже более 290 задержанных на акциях протеста. В том числе — и несколько десятков журналистов в разных городах Беларуси.