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Массовой акции не было, а задержания - были. Что происходило в Гомеле в очередное воскресенье
12.10.2020 06:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в очередное воскресенье после выборов массовой мирной акции протеста снова не было: повсюду были силовики, мелкие группы людей они просили разойтись, несогласных — везли в РОВД.
С полудня воскресенья на перекрестках в центре города дежурили офицеры из РОВД, посреди площади Ленина стоял автозак, а по Советской ездили тонированные микроавтобусы.
Ближе к 15.00 люди стали собираться в сквере Кирилла Туровского. Но уже через некоторое время туда приехал ОМОН и стал предупреждать собравшихся, что их действия незаконны.
В сквере можно было услышать такой диалог.
— Вы нарушаете закон, расходитесь.
— Мы просто сидим, что мы нарушаем?
— Нарушаете статью 23.34 КоАП [Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий].
— Чем? Мы просто сидим на скамейке. Мы не имеем права сидеть в своем городе на скамейке или гулять?
— Вы же сами знаете, зачем вы здесь, — отвечали люди в балаклавах. — Мы вас пока предупреждаем.
При этом силовики изо всех сил старались быть приветливыми: говорили девушкам комплименты и интересовались у журналистов, как их дела. Документы у прессы, конечно, тоже не забыли проверить. В какой-то момент людей в форме у театра стало больше, чем собравшихся.
Около 15.00 на центральных перекрестках появились люди в бронежилетах и шлемах. Они не пускали людей к площади. В телеграм-каналах стали появляться сообщения о первых задержанных у стадиона и цирка.
Сотрудники милиции подошли к журналистам информационного агентства БелаПАН Алене Германович, газеты «КП в Беларуси» Павлу Мицкевичу, «Народная воля» и TUT.BY Елене Бычковой и попросили пройти в милицейскую машину: мол, это нужно для того, чтобы более детально проверить их документы.
Журналистов доставили в Центральный РУВД, там несколько раз переписали личные данные, сфотографировали на мобильный, опросили и через три с половиной часа выпустили.
По информации волонтеров, всего 11 октября в Гомеле было задержано около 20 человек, но через некоторое время почти всех отпустили. Среди задержанных снова оказалась и преподаватель ГГУ им. Ф. Скорины
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Повсюду были силовики, мелкие группы людей они просили разойтись, несогласных - везли в РОВД.
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