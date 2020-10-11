На Кипре найдена мертвой бывшая жена белорусского ИТ-бизнесмена. В розыск объявлен друг-литовец

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 11 октября в жилом доме в Лимассоле (Кипр) был обнаружен труп 36-летней гражданки Беларуси Ирины Гурской. Об этом сообщают местные СМИ.





Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. По словам мальчика, он услышал шум и когда зашел в ее спальню, находящуюся на первом этаже их дома, увидел свою мать в луже крови. Помимо сына-подростка, у женщины есть еще двое детей 3 и 6 лет.

Полиция ведет расследование. Точную причину и время смерти Гурской установят судмедэксперты. Не исключено, что было совершено преступление.

Полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы.

Ирина Гурская — бывшая жена белорусского ИТ-предпринимателя Юрия Гурского , который также проживает на Кипре.