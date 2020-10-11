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На Кипре найдена мертвой бывшая жена белорусского ИТ-бизнесмена. В розыск объявлен друг-литовец
12.10.2020 06:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 11 октября в жилом доме в Лимассоле (Кипр) был обнаружен труп 36-летней гражданки Беларуси Ирины Гурской. Об этом
Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. По словам мальчика, он услышал шум и когда зашел в ее спальню, находящуюся на первом этаже их дома, увидел свою мать в луже крови. Помимо сына-подростка, у женщины
Полиция ведет расследование. Точную причину и время смерти Гурской установят судмедэксперты. Не исключено, что было совершено преступление.
Полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы.
Ирина Гурская — бывшая жена белорусского ИТ-предпринимателя
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Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. По словам мальчика, он услышал шум и когда зашел в ее спальню, находящуюся на первом этаже их дома, увидел свою мать в луже...
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