Протесты и точечные задержания. Как прошло очередное воскресенье в Витебске

Источник материала: Tut.by

В Витебске очередной воскресный марш протеста против итогов выборов сопровождался разгоном протестующих и многочисленными задержаниями. 11 октября в областном центре задержали пять независимых журналистов: троих отпустили, четвертый — в СИЗО, судьба пятого пока неизвестна, но, скорее всего, он также в изоляторе.



Задержания возле Ледового дворца.

Вначале в телеграм-каналах сообщалось, что в Витебске протестующие соберутся возле ТЦ «Марко-сити». Потом анонсировали сбор возле Ледового дворца. В итоге люди пытались собраться в двух местах.

У Ледового горожане опасались стоять возле самого здания: они разошлись по ближайшим остановкам, дворам, кто-то находился у соседнего ТЦ «Мега».

У тех, кто был возле Ледового дворца, милиция проверяла документы. Когда возле остановки собралось более 20 человек, начались задержания. Милиция посадила в бус не менее пяти человек. Среди задержанных — журналист «Белсата» Дмитрий Казакевич и видеооператор канала Вячеслав Лазарев.

Как сообщила жена Казакевича Ирина, Дмитрия повезли в СИЗО (ИВС в Витебске закрыт на ремонт). Журналиста обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии. Скорее всего, в СИЗО находится и Лазарев, по этой же административной статье. Его судьбу уточняют родные, информации у них пока нет.

От Ледового дворца люди небольшими группами перешли на проспект Победы. Там они сформировали небольшую колонну, примерно из 40 человек, и достали бело-красно-белую символику.

С проспекта Победы горожане свернули на Московский проспект.



Колонна на Московском проспекте.





На Московском проспекте ОМОН задержал корреспондента TUT.BY и БелаПАН Татьяну Матвееву и фотокорреспондента TUT.BY и газеты «Народная Воля» Алеся Пилецкого. Журналисты провели в Первомайском РОВД три часа, потом их отпустили. На Матвееву составили протоколы опроса и личного обыска.

На пересечении проспекта Московского и улицы Чкалова стоял милицейский кордон. Демонстранты — а их к этому моменту было уже около 100 человек, — чтобы избежать столкновения, свернули и перешли на другую сторону улицы. Снова вышли на проспект Строителей, дошли до Новооршанского шоссе.

Сюда подъехали два милицейских буса. Сотрудники ОМОН задержали фотокорреспондента БелаПАН и редактора «Народных новостей Витебска» Сергея Серебро. Его отпустили из Первомайского РОВД примерно через 3 часа после оформления протокола опроса и личного обыска.



Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

С Новооршанского шоссе протестующие снова вернулись на проспект Строителей. Возле Ледового дворца произошли новые задержания. Большинству демонстрантов удалось разбежаться.

Задержанные журналисты до того, как у них проверили документы, находились в зале офицерского собрания Первомайского РОВД. Там же сидели еще семеро горожан, судя по всему, задержанных на акции протеста: две девушки, трое мужчин и два пенсионера.

Пенсионеров (одному из которых на вид не менее 75 лет, второму — за 60) привели в зал офицерского собрания около 16.20. Из разговора с милиционерами следовало, что их задержали возле дома № 18 на проспекте Строителей. Предположительно, один из пенсионеров делал фото — скорее всего, колонны протестующих.

Пожилые люди возмущались:

— За что нас задержали? У нас есть с собой документы, мы ничего не нарушали. Почему мы должны находиться в милиции?

Милиционеры попросили пенсионеров сесть спокойно и ждать, пока проведут их опрос.

Известно, что 11 октября задержали жительницу Витебска Аллу Рощинскую. До суда женщину отвезли в СИЗО, сообщила ее дочь. В числе задержанных также витебляне Виталий Ильинец и Артем Скуман. Больше подробностей задержаний пока нет.