Женщины с осенними букетами и задержания. Что происходило в Могилеве в воскресенье

Источник материала: Tut.by

В Могилеве днем 11 октября несколько десятков человек вышли в центр города с цветами и осенними букетами, чтобы таким образом выразить свой протест против того, что происходит в стране в последние два месяца. Несколько человек, в том числе журналистов, задержал ОМОН.



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О том, что милиция готовится к традиционной воскресной акции протеста, было известно заранее: Могилева снова закрывает ГАИ — «из-за протестных акций» в воскресенье">ГАИ объявила о закрытии остановки общественного транспорта «Диагностический центр» из-за массовых мероприятий. Потому примерно с 13.00 11 октября в Могилеве на главных площадях и рядом с ними дежурила милиция, в том числе ОМОН и ГАИ. Рядом были припаркованы микроавтобусы, автобусы с силовиками в масках, автозаки. От площади возле «Атриума» к площади Звезд летал дрон.

Несмотря на усиленные патрули милиции, около 20 могилевчан все же собрались в маленькую колонну и прогулялись по пешеходной улице Ленинской. В основном собрались женщины с цветами и осенними букетами из желтых листьев. Когда могилевчане около 15.00 вышли на площадь Звезд и пошли в сторону торгового центра «Атриум», к ним тут же подошли силовики с видеокамерой, подъехали автобус и микроавтобус с милицией, автозак.

Люди разошлись в разные стороны.

Примерно в 15.20 у здания главного отделения «Белпочты» силовики задержали журналиста компании БелаПАН Алеся Асипцова.



Фото: TUT.BY

Журналиста продержали в Ленинском РОВД Могилева около часа. Там у него проверили документы. Асипцов рассказал TUT.BY, что силовики также говорили, будто в интернете опубликованы фотографии под авторством Алеся, на которых — лица омоновцев без масок. И будто бы по этим снимкам потом выясняют, где эти омоновцы живут. По словам журналиста, он собирается потребовать от милиции предоставить информацию об этих самых якобы опубликованных под его именем снимках.

Сотрудники милиции также задавали журналисту вопросы насчет его коллег. По словам Алеся Асипцова, интересовались, например, правда ли «закрыли TUT.BY» и могут ли журналисты портала работать на протестных акциях.

Через несколько минут после задержания Асипцова ОМОН задержал также журналистку TUT.BY и «Народнай волi» Анжелику Зайцеву. Ее попросили проследовать с ними в автобус и в РОВД для проверки документов. Одновременно с ней задержали семейную пару. Мужчина отказывался ехать в райотдел, говорил, что они с женой сидели на скамейке. Их все равно доставили в РОВД.

В райотдел были доставлены еще минимум трое: молодой парень и две женщины. Журналистка Анжелика Зайцева провела в райотделе около 2,5 часа. У нее проверили документы, сняли отпечатки пальцев.

По сообщениям очевидцев, могилевчане в это время продолжали гулять в районе площади Звезд с цветами в руках. К некоторым подходили силовики и «проводили профилактические беседы».

Точной информации о количестве задержанных в Могилеве 11 октября пока нет — данные собирает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна».

Тем временем разрозненные группы могилевчан разными способами продолжают выражать свой протест.



Фото из телеграм-каналов

А тут вы можете следить, что вообще происходит в стране 11 октября.