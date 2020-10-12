Водометы, жесткие задержания, взрывы и стрельба. Как прошло воскресенье в Минске. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

После неожиданного визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ в субботу, многие предположили, что силовики во время воскресной акции протеста будут себя вести менее жестко. Случилось обратное. По словам очевидцев, такого уровня насилия на минских улицах не было с 9−12 августа. Несмотря на это, десятки тысяч человек смогли собраться в колонну и пройти по улице Кальварийской до станции метро «Пушкинская».

«Марш гордости» 11 октября запомнится особенно жесткими задержаниями, стычками протестующих с силовиками, применением водометов и светошумовых гранат, а также задержанием более 30 журналистов по всей стране.

События очередного протестного воскресенья зафиксированы на фото и видео.

Оцепленные центральные площади, военная техника и силовики в городе — это воскресное утро. Отключается мобильный интернет, закрываются некоторые станции метро и торговые центры — это день.





Начиная с 14.00 небольшие группы людей пытались собраться в районе стелы «Минск — город-герой» на проспекте Победителей. Участников акции и журналистов задерживают сразу — не давая первым объединиться в колонну, а вторым — выполнять свою работу. Среди задержанных представителей СМИ оказались не только корреспонденты независимых изданий (TUT.BY, БелаПАН, Onliner, «Народная воля», «КП в Беларуси», «Белорусы и рынок», «Новы час», «Белсат» и других), но и государственного агентства БЕЛТА, а также российского ТАСС. Задержали и доставили в РУВД даже легенду белорусской фотографии Георгия Лихтаровича.





Для разгона протестующих в районе стелы и гостиницы «Планета» силовики применили светошумовые гранаты (СШГ) и газ. Позже СШГ использовались и в других местах. Сразу в нескольких точках работали водометы. На этот раз они были исправны и поливали людей оранжевой жидкостью.



Фото: TUT.BY

Демонстрантов, в том числе тех, что уже были на земле, избивали дубинками неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах и ОМОН. Некоторые пытались дать отпор. «Таких жестких столкновений не было практически два месяца», — замечают очевидцы.

Несмотря на многочисленные и жесткие задержания, протестующим удалось занять проезжую часть проспекта Победителей. Колонны демонстрантов пытались прорваться к Немиге по Кальварийской и Тимирязева и к стеле по улице Сторожевской: кордоны силовиков и водометы мешали им это сделать.

Вот так работал водомет на пересечении Немиги и Романовской Слободы.

На проспекте Машерова сначала по участникам акции отработали водометы, а потом люди в шлемах и балаклавах стали избивать протестующих. На этих кадрах видно, как люди в черном бьют дубинками и ногами лежащих на земле и не оказывающих сопротивления людей.

Из-за кордонов протестующим не удалось пройти к следственным изоляторам МВД и КГБ, поэтому колонна из нескольких десятков тысяч человек направилась по Кальварийской к станции метро «Пушкинская».

Так колонна протестующих шла по Кальварийской.

А так избивали лежащего на земле человека у ТЦ «Корона».

Так разгоняли людей на Пушкинской.

У станции метро «Пушкинская» произошла жесткая стычка демонстрантов и ОМОНа. После того как силовики задержали нескольких человек и стали бить как минимум одного дубинками, в их сторону полетели предметы (точно идентифицировать мы можем только бутылки), также демонстранты полезли на ОМОН с кулаками. В результате люди в шлемах и балаклавах погрузились в свой микроавтобус и уехали.

Еще одна колонна демонстрантов образовалась в районе Театра оперы и балета, прошла по Куйбышева, свернула на проспект Машерова и направилась в сторону стелы. В районе «Белой вежи», увидев автобусы с силовиками, протестующие изменили маршрут и свернули на улицу Кропоткина в направлении Орловской. Эту колонну разогнали на Нововиленской в районе российского посольства.

Тотальная зачистка проходила во всех городах, где люди выходили на акции протеста: в Витебске , Бресте , Гомеле , Жодино, Кобрине, Могилеве , Гродно и других.



Фото: TUT.BY

После 19.00 шествие окончательно разогнали. Родственники и знакомые отправились к РУВД искать задержанных. В Московскому РУВД периодически подъезжали скорые — они увозили в больницу пострадавших при разгоне акции протеста.

Тем временем протесты зрели в спальных районах. Люди собирались возле «Зубра» и у станции метро «Грушевка» на проспекте Дзержинского, в Сухарево и Каменной Горке, у «Риги» и парка Челюскинцев, в Серебрянке и Зеленом Луге, других районах. Выходили на проезжую часть и перекрывали дорогу (у «Зубра» проспект Дзержинского перекрывали трижды). Между силовиками и протестующими происходили стычки. Звучали выстрелы (по крайней мере у «Зубра» и у «Риги»).

У «Зубра» в Малиновке протестующие бросились отбивать одного из задержанных. В какой-то момент в людей в шлемах и балаклавах полетели какие-то предметы (возможно, камни). Силовики в ответ стали стрелять.

К 1.00 12 октября в списке задержанных в воскресенье, составленном правозащитниками, значилось 502 человека. После выборов прошло 63 дня.