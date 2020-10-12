Разукомплектация водомета на акции протеста квалифицирована как насилие в отношении силовика

Источник материала: Tut.by

После разукомплектации водомета, которая произошла на акции протеста в Минске 4 октября, возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников внутренних дел, заявил прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ .



Фото: TUT.BY

4 октября несколько протестующих на ходу разукомплектовали водомет , достав несколько деталей. После этого машина сломалась, направив струю воды вверх.

«По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник. Он выполнял свои обязанности», — заявил Лаврухин.

По его словам, действия протестующих квалифицированы как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

«В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы», — заявил прокурор. Человек, «который этим занимался или совершил это преступление», уже задержан.

Лаврухин отметил, что для установления факта участия человека в акциях используется в том числе IMEI мобильного телефона. Кроме того, «столица достаточно укомплектована средствами видеонаблюдения».