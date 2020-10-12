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До середины недели тепло, потом похолодает. Погода в Витебске на неделе
12.10.2020 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До середины недели будет тепло, затем похолодает. До минусовой температуры еще не дойдет, но воздух значительно охладится,
С понедельника по среду термометр покажет до +16 градусов. Облачно, дождливо.
В четверг — +9…11 °С. По предварительному прогнозу, без осадков.
В пятницу воздух охладится до +4…6 °С. Дождь.
Хорошей вам недели, друзья!
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До середины недели будет относительно тепло, затем похолодает.
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