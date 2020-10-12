До середины недели тепло, потом похолодает. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

До середины недели будет тепло, затем похолодает. До минусовой температуры еще не дойдет, но воздух значительно охладится, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Игорь Матвеев

С понедельника по среду термометр покажет до +16 градусов. Облачно, дождливо.

В четверг — +9…11 °С. По предварительному прогнозу, без осадков.

В пятницу воздух охладится до +4…6 °С. Дождь.

Хорошей вам недели, друзья!

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