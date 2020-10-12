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Дожди, грозы, а о солнце забудьте. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
12.10.2020 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождями и грозами, предупреждает
В понедельник будет облачно, возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +14°С.
Во вторник небо затянут тучи, пройдут дожди и грозы. Столбик термометра поднимется до +17°С.
В среду будет переменная облачность и до +12°С. Утром возможен дождь.
В четверг и пятницу ожидается сплошная облачность, дожди. Воздух прогреется до +11°С в четверг, а в пятницу будет на один градус теплее.
Хорошей рабочей недели, друзья!
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Будут лить дожди и, возможно, пройдут грозы.
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