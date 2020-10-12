Дожди, грозы, а о солнце забудьте. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте пройдет с дождями и грозами, предупреждает pogoda.by .





В понедельник будет облачно, возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +14°С.

Во вторник небо затянут тучи, пройдут дожди и грозы. Столбик термометра поднимется до +17°С.

В среду будет переменная облачность и до +12°С. Утром возможен дождь.

В четверг и пятницу ожидается сплошная облачность, дожди. Воздух прогреется до +11°С в четверг, а в пятницу будет на один градус теплее.

Хорошей рабочей недели, друзья!