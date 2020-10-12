Похолодание и дожди с середины недели. Какой будет погода в Могилеве в ближайшие дни

Источник материала: Tut.by

Похолодание идет в Могилев, и оно будет постепенным — к выходным ожидается максимум +6°С. При этом первая, самая теплая, половина недели, будет без дождей, а вот вместе с холодами придут и тучи. По предварительным данным pogoda.by, в выходные будет прохладно, но без дождей.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 12 октября, будет еще относительно тепло — до +16 °С, — но серо: небо будет затянуто облаками.

Во вторник обещают потепление до +18 °С и солнце при переменной облачности.

В среду, 14 октября, придут дожди и температура воздуха начнет падать: прогнозируют уже до +15 °С.

В четверг дожди могут быть рано утром и ближе к ночи, а днем будет облачно. Столбик термометра продолжит снижаться: +7…+13 °С.

В пятницу, 16 октября, весь день прогнозируют дожди, которые прекратятся только ближе к вечеру. И будет уже ощутимо холоднее: днем — максимум +8 °С.

Хорошей недели, друзья!

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