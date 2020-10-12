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Варенье, колбасу и даже самогон. Деликатесы из Беловежской пущи теперь можно заказать онлайн

12.10.2020 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Деликатесы, напитки и травяные сборы из Беловежской пущи теперь можно заказать онлайн, сообщает сайт нацпарка.


Фото: npbp.by

В продаже — варенье из черники, малины, земляники и ежевики, мед за 13,20 рубля за банку 650 грамм, травяной сбор за 5,40, свежая клюква по 4 рубля за кг, колбасы из оленины, а также местная самогонка — напиток «Пущанский оригинальный». Для ее приготовления используется родниковая вода, пшеница, третикале, мука ржаная.

Доставка работает по Каменцу и Бресту. Цены можно узнать на сайте нацпарка.

 
Теги: Брест
 
 
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Мед за 13,20 рубля за банку 650 грамм, травяной сбор за 5,40, свежая клюква по 4 рубля за кг.
 
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