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Чтобы пересадить один куст, в Могилеве проводят общественное обсуждение
12.10.2020 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 14 октября пройдет общественное обсуждение по вопросу пересадки куста собачьей розы,
«Зенит» обратился в горисполком с заявлением о том, что куст собачьей розы мешает эксплуатации здания на улице Гришина, 94, — и с ним нужно что-то делать. Решили, что куст нужно пересадить. Но без мнения общественности при этом не обойтись.
Потому 14 октября, в 11.00, на территории общего пользования на улице Гришина, 94 состоится общественное обсуждение по вопросу пересадки одного куста. Для участия в общественных обсуждениях при себе необходимо иметь паспорт.
Ответственная за проведение собрания — ведущий инженер отдела эксплуатации и благоустройства МГКУП «Управления коммунальных предприятий» Виктория Шашкова. Контактный телефон: (8 0222) 63−64−03.
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Куст растет на предприятии «Зенит» и мешает зданию.
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