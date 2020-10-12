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Чтобы пересадить один куст, в Могилеве проводят общественное обсуждение

12.10.2020 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 14 октября пройдет общественное обсуждение по вопросу пересадки куста собачьей розы, сообщается на сайте администрации города. Куст растет на территории завода «Зенит» и мешает зданию.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Шиповник собачий, или Роза собачья, или Роза канина (лат. Rósa canína) — вид растений, относящихся к роду Шиповник семейства Розовые.

«Зенит» обратился в горисполком с заявлением о том, что куст собачьей розы мешает эксплуатации здания на улице Гришина, 94, — и с ним нужно что-то делать. Решили, что куст нужно пересадить. Но без мнения общественности при этом не обойтись.

Потому 14 октября, в 11.00, на территории общего пользования на улице Гришина, 94 состоится общественное обсуждение по вопросу пересадки одного куста. Для участия в общественных обсуждениях при себе необходимо иметь паспорт.

Ответственная за проведение собрания — ведущий инженер отдела эксплуатации и благоустройства МГКУП «Управления коммунальных предприятий» Виктория Шашкова. Контактный телефон: (8 0222) 63−64−03.

 
Теги: Могилев
 
 
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Куст растет на предприятии «Зенит» и мешает зданию.
 
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