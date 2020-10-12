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К концу недели придется утеплиться. Погода в Гомеле на неделе

12.10.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Гомеле будет еще тепло, но дыхание осени все ощутимее. И это неудивительно, ведь на календаре — середина октября. К концу недели придется утеплиться, предупреждает pogoda.by.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В понедельник и вторник +18°C и без осадков.

В среду — такая же температура, но возможен дождь.

В четверг уже +12°C и ветер порывами до 13 м/сек.

В пятницу всего +10°C и дожди.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ближайшие дни в Гомеле будет еще тепло, но дыхание осени все ощутимее. И это неудивительно, ведь на календаре - середина октября.
 
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