К концу недели придется утеплиться. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Гомеле будет еще тепло, но дыхание осени все ощутимее. И это неудивительно, ведь на календаре — середина октября. К концу недели придется утеплиться, предупреждает pogoda.by.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В понедельник и вторник +18°C и без осадков.

В среду — такая же температура, но возможен дождь.

В четверг уже +12°C и ветер порывами до 13 м/сек.

В пятницу всего +10°C и дожди.

Хорошей недели, друзья!

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