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К концу недели придется утеплиться. Погода в Гомеле на неделе
12.10.2020 10:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни в Гомеле будет еще тепло, но дыхание осени все ощутимее. И это неудивительно, ведь на календаре — середина октября. К концу недели придется утеплиться,
В понедельник и вторник +18°C и без осадков.
В среду — такая же температура, но возможен дождь.
В четверг уже +12°C и ветер порывами до 13 м/сек.
В пятницу всего +10°C и дожди.
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни в Гомеле будет еще тепло, но дыхание осени все ощутимее. И это неудивительно, ведь на календаре - середина октября.
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