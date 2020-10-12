Телеведущего Дениса Дудинского снова судили - за песни у здания Белтелерадиокомпании

Источник материала: Tut.by

Утро понедельника Денис Дудинский провел в суде Заводского района Минска. Известного ведущего снова судили по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).



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Телеведущего судили за то, что 13 августа у здания Белтелерадиокомпании Денис Дудинский «в составе группы граждан» принимал активное участие в «несанкционированном пикетировании». Пел песню «Ветер перемен» и выкрикивал «Выходите к нам». Суд оштрафовал его на 25 базовых величин.

Напомним, 2 сентября в Минске задержали экс-телеведущих Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно . Назавтра их осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии — и дали по 10 суток административного ареста. В субботу, 12 сентября, их должны были отпустить, но не отпустили: под арестом мужчины пробыли до 12 часов дня 14 сентября.

На прошлой неделе в расписании суда Заводского района Минска читатели TUT.BY снова заметили фамилии Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Процессы должны были состояться 8 октября в 10 утра. Однако их перенесли на понедельник — ведущих на процессе не было.