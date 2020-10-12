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Телеведущего Дениса Дудинского снова судили - за песни у здания Белтелерадиокомпании
12.10.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утро понедельника Денис Дудинский провел в суде Заводского района Минска. Известного ведущего
Телеведущего судили за то, что 13 августа у здания Белтелерадиокомпании Денис Дудинский «в составе группы граждан» принимал активное участие в «несанкционированном пикетировании». Пел песню «Ветер перемен» и выкрикивал «Выходите к нам». Суд оштрафовал его на 25 базовых величин.
Напомним, 2 сентября в Минске задержали экс-телеведущих
На прошлой неделе в расписании суда Заводского района Минска читатели TUT.BY снова заметили фамилии Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Процессы
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Утро понедельника Денис Дудинский провел в суде Заводского района Минска. Известного ведущего снова судят. Процесс назначен по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка...
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