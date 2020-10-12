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Прохладно и дождливо. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
12.10.2020 10:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, что осень вступает в свои права окончательно. На новой рабочей неделе в Гродно будет прохладно, пасмурно и дождливо,
В понедельник переменная облачность, вечером небольшой дождь. Днем — до +12°С.
Во вторник сплошная облачность. Все время будут идти дожди. Днем и вечером — сильный ветер. Воздух прогреется до +11°С.
В среду ночью и утром — дожди, гроза и сильный ветер. Днем — очень сильный дождь и до +14°С. Вечером также будет дождливо.
В четверг — переменная облачность, утром туман. Воздух днем прогреется до +11°С. Вечером — дождь.
В пятницу утром опять туман. Днем — облачно с прояснениями. Воздух прогреется всего до +9°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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Похоже, что осень вступает в свои права окончательно.
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