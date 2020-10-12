Прохладно и дождливо. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Похоже, что осень вступает в свои права окончательно. На новой рабочей неделе в Гродно будет прохладно, пасмурно и дождливо, обещает pogoda.by.





В понедельник переменная облачность, вечером небольшой дождь. Днем — до +12°С.

Во вторник сплошная облачность. Все время будут идти дожди. Днем и вечером — сильный ветер. Воздух прогреется до +11°С.

В среду ночью и утром — дожди, гроза и сильный ветер. Днем — очень сильный дождь и до +14°С. Вечером также будет дождливо.

В четверг — переменная облачность, утром туман. Воздух днем прогреется до +11°С. Вечером — дождь.

В пятницу утром опять туман. Днем — облачно с прояснениями. Воздух прогреется всего до +9°С.

Хорошей вам недели, друзья!

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