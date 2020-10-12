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В Беларуси 11 октября задержано почти 600 человек, много пострадавших
12.10.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Список задержанных
Список дополняется.
В воскресенье по всей стране
Стычки протестующих с ОМОНом и неизвестными в балаклавах произошли в районе стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей.
Как сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин, с начала массовых протестов в августе было арестовано или оштрафовано около 3000 человек.
Акции протеста
Несмотря на жесткие подавления акций силовиками, задержания, избиения и пытки на Окрестина, по всей стране не прекращается волна протестов.
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Список задержанных
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