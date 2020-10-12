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В Беларуси 11 октября задержано почти 600 человек, много пострадавших

12.10.2020 11:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Список задержанных размещен на сайте правозащитного центра «Весна», по состоянию на утро 12 октября в Беларуси задержано 596 человек.

Список дополняется.

В воскресенье по всей стране прошел «Марш гордости», на котором правоохранители применяли водометы с оранжевой краской, светошумовые гранаты, дубинки. Много пострадавших.

Стычки протестующих с ОМОНом и неизвестными в балаклавах произошли в районе стелы «Минск - город-герой» на проспекте Победителей. 

Как сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин, с начала массовых протестов в августе было арестовано или оштрафовано около 3000 человек.

Акции протеста начались по всей Беларуси сразу после закрытия избирательных участков 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, а его основной оппонент на выборах Светлана Тихановская - 10,1%. С такими результатами не согласен большой процент граждан Беларуси. Поозже появились доказательства фальсификаций.

Несмотря на жесткие подавления акций силовиками, задержания, избиения и пытки на Окрестина, по всей стране не прекращается волна протестов.

 
Теги: Минск
 
 
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