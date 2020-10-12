Стало известно, когда в Минске включат отопление в домах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Отопление в Минске начнут включать уже в понедельник, об этом в ходе оперативного совещания заявил глава Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в пресс-службе местного органа власти.

"Решение о начале отопительного сезона в столице принято. Включение систем отопления будет производиться в несколько этапов", - рассказали там.

Традиционно в первую очередь тепло поступит в медучреждения, объекты социального обеспечения, школы и детские сады, музеи, государственные архивы и библиотеки.

Со вторника отопление начнут включать в жилых домах.

"К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления. За десять дней все вопросы, связанные с запуском отопления, должны быть улажены", - подчеркнул Кухарев.

Он поручил главам администраций районов и городским службам проконтролировать запуск и возможное развоздушивание отопительных систем.

В случае необходимости городские службы организуют круглосуточную работу бригад и изменят на этот период режим работы городской аварийной службы.