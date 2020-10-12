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Сегодня в Минске начнут включать отопление

12.10.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня поэтапно включают отопление. Сначала — школы, сады, медучреждения, объекты соцобеспечения, завтра отопление начнет поступать в жилые дома. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в столице.

Включать системы отопления будут в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Завтра, 13 октября отопление начнет поступать в жилые дома.

— К концу этой недели ожидается резкое похолодание, к этому времени мы должны запустить всю систему отопления, — сказал Кухарев.

Главам администраций и городским службам поручили проконтролировать запуск и возможное развоздушивание отопительных систем. Если есть необходимость, организовать круглосуточную работу бригад, усилить на этот период режим работы городской аварийной службы.

— За 10 дней все вопросы, связанные с запуском отопления, должны быть улажены, — заключил глава города.

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки....
 
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