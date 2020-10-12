Задержали известного челюстно-лицевого хирурга, которые делает уникальные операции. У него четверо детей

Источник материала: Tut.by

11 октября в Минске задержали известного челюстно-лицевого хирурга Андрея Любецкого — врача, который делает уникальные операции по пластике расщелин твердого и мягкого неба, расщелин лица, около 19 лет проработавшего в детской больнице. Таких специалистов в Беларуси единицы. Дома его ждет жена и четверо малолетних детей.



Андрей Любецкий, 2014 год. Фото: prof-press.by

Андрей Любецкий почти 19 лет проработал в отделении челюстно-лицевой хирургии 4-й детской клинической больницы. Таких специалистов, как он, в нашей стране единицы. Его специализация — пластика расщелин твердого и мягкого неба, расщелин лица. Сейчас Андрей Любецкий работает в частной стоматологической клинике челюстно-лицевым хирургом и имплантологом.

Супруга Андрея, Наталья Любецкая, рассказывает, что мужа задержали 11 октября примерно в 16.20 в районе улицы Зыбицкой.

— Он шел недалеко от моста, не убегал, я даже видела видео с его задержанием — он в красной кепке и с белым рюкзаком. На видео видно, что его ударили люди в зеленой экипировке, он упал и пропал с поля зрения. Потом в районе 18.30 он мне позвонил из Партизанского РУВД, сказал, чтобы не волновалась, и попросил позвонить на работу и предупредить, что он завтра не выйдет. Я поехала под Партизанское РУВД, взяла теплые вещи, маленькое полотенце, поесть, лекарства дома забыла, он гипертоник, но их подвез Андрей Витушко, детский реаниматолог. Я как-то держалась до последнего, если честно, но расплакалась, когда из моего пакета стали выбрасывать вещи, я попросила взять хоть что-нибудь. В итоге они взяли только теплый свитер, таблетки не взяли, сказали, что все равно их повезут в автозаке, и они едут в том, что на них надето. Правда, еще взяли бутерброд. Я часов шесть-семь простояла под РУВД, в районе часа ночи подъехали автозаки и увезли часть людей в Жодино, еще одну часть — отвезли на Окрестина.

По словам Натальи, сейчас муж в изоляторе в Жодино ждет суда. Андрей и Наталья — многодетные родители. Они воспитывают четверых детей: старшей дочери десять лет, двойняшкам по шесть лет и младшей — четыре года.