Что происходит в Беларуси 12 октября

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Латвии выступил за ужесточение санкций в отношении белорусских властей, Канада и Австрия осудили действия силовиков на акциях протеста и призвали к немедленному прекращению насилия. Все самое главное за день читайте в нашем традиционном онлайне.





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