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Что происходит в Беларуси 12 октября
12.10.2020 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Латвии выступил за ужесточение санкций в отношении белорусских властей, Канада и Австрия осудили действия силовиков
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