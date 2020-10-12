﻿ В Пинске по уголовному делу о массовых беспорядках задержали 27-летнего рабочего «Пинскдрева». 21.by
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В Пинске по уголовному делу о массовых беспорядках задержали 27-летнего рабочего «Пинскдрева»

12.10.2020 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После акций протеста 9−10 августа возле Пинского горисполкома по уголовным делам о массовых беспорядках проходят минимум на 11 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Ольга, жена Сергея Леженко

В списке подозреваемых — и 27-летний пинчанин Сергей Леженко. Первый раз его задержали 28 августа. Как рассказала жена Ольга, сотрудники милиции узнали пинчанина на одном видео протестов, которое появилось в интернете. Тогда Сергея задержали на рабочем месте и отправили в изолятор на 72 часа. Его отпустили под домашний арест в статусе подозреваемого в участии в массовых беспорядках.

23 сентября его снова задержали в рамках этого уголовного дела — и изменили меру пресечения на содержание под стражей.

«Когда его задерживали, сотрудники милиции вывели из цеха, где он работал», — рассказала жена Сергея Ольга.

По словам Ольги основанием для изменения меры пресечения стало якобы нарушение режима домашнего ареста и мнение следствия, что у ее мужа есть намерение уехать за границу, что якобы подтверждается перепиской в местном чате.

29 сентября его перевели в СИЗО-6 в Барановичах.

 
 
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По данным правозащитников, по делу о массовых беспорядках в Пинске проходит минимум 11 человек.
 
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