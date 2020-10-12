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Порадует ли еще нас октябрь теплом? Прогноз погоды на неделю

12.10.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во второй половине недели в Беларуси похолодает. Пока погода по температурному режиму на 2−6 градусов превышает климатическую норму. Такую аномальную погоду обеспечивают теплые воздушные массы с южных широт. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Reuters

Во вторник, 13 октября, во многих регионах нашей страны ожидается много облаков. На большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областей пройдут дожди, по северо-западу страны местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Меньше облаков и практически без дождей обойдется по Могилевской и Гомельской областям. Ветер переменных направлений, умеренный, по северо-западу республики порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…13ºC; максимальная днем будет колебаться от +9ºC по северо-западу до +19ºC по юго-востоку страны.

В среду, 14 октября, погоду в стране будут определять атмосферные фронты от циклона над Польшей. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди. Ветер восточный, юго-восточный порывистый, ночью в западных районах местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7…13ºC, днем +10…17ºC, по юго-востоку до +19ºC.

В четверг, 15 октября, направленность воздушных потоков начнет меняться. В дневные часы южный ветер будет переходить на северо-западный, и в Беларусь станет поступать прохладная неустойчивая воздушная масса. Начнется похолодание. Ночью преимущественно по северной половине, днем местами по республике кратковременные дожди. В ночные и утренние часы слабый туман. Температура воздуха ночью +3…10ºC, днем +8…15ºC, в юго-восточных районах до +17ºC.

В пятницу, 16 октября, прохладный воздух распространится на всю Беларусь. Температура воздуха минимальная ночью +2…8°С, по юго-востоку до +10°С; максимальная днем +4…11°С, по югу на пару градусов теплее. Ощущение холода усилит порывистый северо-западный ветер. Ночью на большей части территории республики, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди.

В предстоящие выходные установится холодная погода. Температура воздуха минимальная ночью 0...+5°С, при прояснениях до -2°С; максимальная температура воздуха днем +4…10°С. Местами, преимущественно по северу страны, пройдут кратковременные осадки, в основном дождь, в некоторых районах не исключен первый в этом сезоне мокрый снег.

 
 
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Во второй половине недели в Беларуси похолодает. Пока погода по температурному режиму на 2−6 градусов превышает климатическую норму.
 
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