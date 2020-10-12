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В телеграм-канале мужчина предлагал «расстрелять» местных чиновников. Возбудили дело за угрозу убиством
12.10.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чаусах прокурор возбудил уголовное дело за угрозу убийством местным чиновникам. Сообщение с призывом «расстрелять» председателя Чаусского районного Совета депутатов и председателя правления Чаусского райпо было опубликовано в телеграм-канале «Чаусы97%». Ранее следствие не нашло в действиях автора сообщения уголовно наказуемого деяния,
Установлено, что с 9 по 15 августа пользователь телеграм-канала «Чаусы97%» Д. опубликовал в нем текстовое сообщение с призывом «расстрелять» председателя Чаусского районного Совета депутатов — сейчас это Анатолий Матюлин — и председателя правления Чаусского райпо — Николая Глушкевича.
— При этом подозреваемый не ограничил доступ других пользователей сети Интернет к этому сообщению. Потерпевшие, узнав об угрозе в свой адрес, восприняли ее реально и опасались ее осуществления, — сообщили в Генпрокуратуре.
Вначале милиция провела проверку и передала дело в Чаусский районный отдел Следственного комитета. Начальник отдела СК решил не возбуждать дело: следствие посчитало, что в действиях Д. нет уголовно наказуемого деяния.
Прокурор Чаусского района, изучив материалы проверки, решил иначе. Он принял во внимание «сведения о личности Д., который характеризовался склонностью к насильственным действиям», отменил решение следствия — и возбудил уголовное дело за угрозу убийством.
Материалы дела снова направили в Чаусский РОСК для предварительного расследования.
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В телеграм-канале мужчина предлагал «расстрелять» местных чиновников. Возбудили дело за угрозу убиством
Следствие вначале решило, что состава преступления нет, но прокурор не согласился.
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