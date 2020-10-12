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В Могилеве открыли ту самую поликлинику - «будущее всего здравоохранения Беларуси». Без Лукашенко

12.10.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 12 октября, открыли новое здание поликлиники № 3 в микрорайоне Казимировка. На торжественной церемонии с перерезанием красной ленты глава Администрации президента Игорь Сергиенко сказал, что эта поликлиника — «будущее всего здравоохранения Беларуси», передает Минздрав.


Фото: Минздрав

Мы уже рассказывали подробно о новой поликлинике в Казимировке. В учреждении будут лечить и наблюдать более 30 тысяч детей и взрослых из Могилева и Могилевского района.

Площадь здания — 16 тыс. м2, и тут будут работать около 300 сотрудников, которые за смену могут обслуживать 850 пациентов, из которых 250 — дети.

Кроме взрослой и детской поликлиник, которые разделены физически и у каждой из которых — свои вход и регистратура, в здании разместили подстанцию скорой медицинской помощи.

В поликлинике организована безбарьерная среда, есть бесплатный wi-fi, большие зоны ожидания. Но самое главное — это оборудование, часть которого — редкость даже для больниц. В поликлинике помимо стандартного набора вроде рентген-аппарата будут использовать уникальные урологическое, офтальмологическое оборудование, аппарат-маммограф и другое.
Аналогов в Беларуси нет. Как выглядит новая поликлиника в Могилеве, на открытие которой ждут Лукашенко

Поликлиника обошлась областному бюджету в более чем 47 млн рублей. В ней есть соляная комната и водолечебница. В учреждении работает система «Умная поликлиника», с помощью которой в том числе можно заказать талон к врачу по терминалу.

Торжественно открывать поликлинику планировали сначала 2 октября, потом — девятого: ждали Александра Лукашенко. В итоге «будущее всего здравоохранения Беларуси» торжественно открыли без него.

 
Теги: Могилев
 
 
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На торжественной церемонии с перерезанием красной ленты глава Администрации президента Игорь Сергиенко сказал, что эта поликлиника - «будущее всего...
 
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