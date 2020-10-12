Сканирование радужки глаза и сосудистого рисунка ладони. Караник рассказал о системе безопасности БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Губернатор Гродненщины Владимир Караник дал интервью российскому информационному агентству РИА Новости. Среди прочего, говорили и о БелАЭС, контроль безопасности которой Караник сравнил с фильмами-боевиками.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Это крупнейший на сегодняшний момент инвестиционный проект Беларуси и России, который близится к завершению, — говорил Караник о БелАЭС — она располагается на территории Гродненской области, в Островце. — В ближайшее время планируется пуск первого энергоблока. Прямо скажу: очень порадовали технологии безопасности, которые реализованы на этой станции, так как Белорусская АЭС относится к станциям уже нового поколения. На этапе проектирования и строительства были учтены опыт и эксплуатация станций, в том числе подробно разбирались и учитывались как причины Чернобыльской аварии, так и аварии на Фукусиме. Приняты проектные, технические решения, которые направлены на то, чтобы сделать [такие аварии] невозможным при эксплуатации и строительстве атомной электростанции.

Владимир Караник уверен, что соседним странам не о чем беспокоиться — станция безопасна. По его словам, на Белорусскую АЭС в ближайшее время хотят организовать пресс-туры, чтобы на примере учебно-тренировочного центра показать, каким образом будет обеспечиваться безопасность атомной станции.

— Думаю, это и соседей, и наше население немножко успокоит. В учебном центре есть полная копия центрального пульта управления станцией. Даже подбирался такой же цвет плитки, такой же цвет стен, такой же цвет телефонов, полный аналог пульта. Даже если на этапе строительства — поскольку учебный центр был построен раньше — вносились усовершенствования и пульт станции имел незначительные отличия от учебного, то сейчас они устранены, и учебный пульт приведен в полное соответствие с рабочим центральным пультом управления станции.

Ну и, конечно, [там есть] контроли системы доступа персонала в разные зоны. Чтобы попасть на станцию, надо не только иметь пропуск, надо знать код, привязанный к этому пропуску, и пройти сканирование радужки глаза. А для того, чтобы попасть ближе к центральному пульту управления, в дополнение ко всем этим мерам безопасности еще и сканируется сосудистый рисунок ладони. То есть это то, что, в принципе, мы видели в боевиках: там отпечатки пальцев сканируют и подделывают, но вот сосудистый рисунок ладони подделать невозможно, поскольку он есть только у живого человека и он характерен именно для этого конкретного человека. С точки зрения безопасности очень многие подходы порадовали и успокоили.

Напомним, Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Александр Лукашенко заявлял, что запуск первого энергоблока планируется 7 ноября 2020 года. Завершить строительство атомной станции надеются в 2022 году.