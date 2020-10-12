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В изоляторе в Жодино - анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии, спасающий жизни детей
12.10.2020 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, 11 октября, задержали анестезиолога-реаниматолога РНПЦ детской хирургии Николая Бручковского. Он считается специалистом высокого класса, спасшим жизни детей с тяжелейшими пороками развития.
Коллеги Николая Дмитриевича Бручковского рассказывают, что по их информации, которую они узнали от родных врача, его задержали в районе стелы, когда он заступился за женщину. По их данным, затем его привезли в Московское РУВД, а сейчас Николай Дмитриевич в изоляторе в Жодино.
В клинике очень переживают за коллегу, беспокоятся о его состоянии здоровья, говорят, что на фоне волнения и без необходимых лекарств оно может ухудшиться в любой момент. Николаю Дмитриевичу 58 лет.
— Николай Дмитриевич работал в Глуске хирургом, около 20 лет трудится в центре детской хирургии. Благодаря нему многие дети, в том числе глубоко недоношенные, с тяжелейшими пороками развития живы, — говорят коллеги.
Напомним, 11 октября задержали несколько медиков. Например, известного челюстно-лицевого хирурга
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Вчера, 11 октября, задержали анестезиолога-реаниматолога РНПЦ детской хирургии Николая Бручковского. Он считается специалистом высокого класса, спасшим жизни...
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