«Активное противостояние оказала отдельная группа женщин». МВД сообщило о 713 задержанных в воскресенье

Источник материала: Tut.by

В МВД заявили , что задержали во время акций протеста 11 октября более 700 человек, в стране зафиксировано 25 протестных акций.



Фото: TUT.BY

«По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения», — сказано в сообщении.

Там сообщили, что в столице в районе пр. Победителей «собрались разрозненные группы граждан, некоторые из них оказали активное неповиновение органам правопорядка, другие, сформировав колонну и блокировав движение транспорта, вышли на проезжую часть». К 17.30 силовики восстановили движение.

«Вечером в некоторых районах столицы отмечались новые попытки сбора протестующих. Они блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады. Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы „Минск — город герой“ активное противостояние оказала отдельная группа женщин», — сообщили в ведомстве.

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Движение личного и общественного транспорта ограничивали, чтобы избежать чрезвычайных происшествий, а спецсредства и спецтехнику применяли для сдерживания напора митингующих, «задерживали наиболее активных участников беспорядков», заявили в милиции.

По данным МВД, на акции в областных центрах собирались от 30 до 150 человек. Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. Вчера «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях» задержали 713 человек, суда в местах содержания задержанных ждут 570 человек.

В стране с середины августа не задерживали так много людей во время акций протеста. В ночь на 12 августа в белорусских городах были задержаны более тысячи человек .