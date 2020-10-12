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Журналист «Радио Свобода» делал репортаж с женского марша, спустя месяц его вызвали в милицию
12.10.2020 14:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 октября в РУВД Заводского района вызвали журналиста «Радио Свобода» Алеся Пилецкого. 5 сентября он делал репортаж с женского марша в Минске. Как и
— Раніца панядзелка пачалася ў Заводскім РУУС, дзе я даведаўся, што ў дачыненні да мяне пачаты адміністратыўны працэс за ўдзел у жаночым маршы 5 верасня, —
Как
Адвокат журналиста Сергей Зикрацкий сообщил TUT.BY, что статус Пилецкого — лицо, в отношении которого ведется административный процесс, после опроса будет принято решение, будет ли составлен административный протокол по ст. 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Это не первый случай репрессий против сотрудников «Радио Свобода» в Беларуси. С началом избирательной кампании и до сегодняшнего момента журналистов издания неоднократно задерживали, в том числе Алеся Пилецкого, некоторые задержания происходили в прямом эфире, когда корреспонденты вели стрим.
15 июля при задержании
Журналистов «Радио Свобода» в два этапа лишили аккредитации, дающей право легально работать в Беларуси. Сведений о том, что МИД удовлетворил заявки на новую аккредитацию, пока нет.
По данным БАЖ, с начала 2020 года в Беларуси зафиксировано более 400 случаев преследования журналистов за их профессиональную деятельность. В копилке репрессий — повреждение и изъятие техники, задержания, избиения, административные аресты за «участие в митингах», «неподчинение законным требованиям милиции», а также выстрелы резиновыми пулями.
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Как и полагается по закону, был в жилете и с бейджем «Пресса». Однако в отношении него начали административный процесс.
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