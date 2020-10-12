Журналист «Радио Свобода» делал репортаж с женского марша, спустя месяц его вызвали в милицию

Источник материала: Tut.by

12 октября в РУВД Заводского района вызвали журналиста «Радио Свобода» Алеся Пилецкого. 5 сентября он делал репортаж с женского марша в Минске. Как и полагается по закону , был в жилете и с бейджем «Пресса». Однако в отношении него начали административный процесс.



Фото из личного архива Алеся Пилецкого

— Раніца панядзелка пачалася ў Заводскім РУУС, дзе я даведаўся, што ў дачыненні да мяне пачаты адміністратыўны працэс за ўдзел у жаночым маршы 5 верасня, — написал журналист в соцсетях. — А таксама пабачыў у руках міліцыянта цэлую папку матэрыялаў з маімі фотаздымкамі з розных падзей, у тым ліку жнівеньскіх. З мікрафонам і жылеткай «Прэса» і нават з майго фэйсбука. Праваахоўнікі ласкава пагадзіліся далучыць туды копію майго дзейнага яшчэ тады пасведчання і рэдакцыйнага задання.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, на всех фото в материалах дела Алесь Пилецкий — в жилете и с бейджем «Пресса», как того и требует от корреспондентов Закон «О массовых мероприятиях».

Статья 10 Закона «О массовых мероприятиях». Лицо, присутствующее на массовом мероприятии в качестве журналиста средства массовой информации, обязано иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также служебное удостоверение журналиста средства массовой информации, зарегистрированного на территории Республики Беларусь, либо документ, подтверждающий аккредитацию журналиста иностранного средства массовой информации в Республике Беларусь. Указанное лицо должно иметь ясно видимый отличительный знак представителя средства массовой информации.

Адвокат журналиста Сергей Зикрацкий сообщил TUT.BY, что статус Пилецкого — лицо, в отношении которого ведется административный процесс, после опроса будет принято решение, будет ли составлен административный протокол по ст. 23.34 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Это не первый случай репрессий против сотрудников «Радио Свобода» в Беларуси. С началом избирательной кампании и до сегодняшнего момента журналистов издания неоднократно задерживали, в том числе Алеся Пилецкого, некоторые задержания происходили в прямом эфире, когда корреспонденты вели стрим.

15 июля при задержании был избит журналист «Радио Свобода» Антон Трофимович, после обращения в больницу у него диагностировали перелом носа. Позже Трофимовича вызывали в милицию как лицо, в отношении которого начат административный процесс. Как пояснял Антон, материалы дошли до суда, были направлены на доработку, однако поскольку истек двухмесячный срок привлечения к административной ответственности, дело было закрыто. Также Трофимович написал заявление в Следственный комитет по факту незаконного задержания, избиения, проверка по данным фактам пока приостановлена, уголовное дело не возбуждено.

Журналистов «Радио Свобода» в два этапа лишили аккредитации, дающей право легально работать в Беларуси. Сведений о том, что МИД удовлетворил заявки на новую аккредитацию, пока нет.

По данным БАЖ, с начала 2020 года в Беларуси зафиксировано более 400 случаев преследования журналистов за их профессиональную деятельность. В копилке репрессий — повреждение и изъятие техники, задержания, избиения, административные аресты за «участие в митингах», «неподчинение законным требованиям милиции», а также выстрелы резиновыми пулями.