Известный офтальмолог и лазерный хирург, которого вчера задержали, вышел из ЦИП на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Известный офтальмолог и лазерный хирург Вадим Мурашко, задержанный 11 октября, сегодня вышел с ЦИП на Окрестина. Пока он не комментирует ситуацию.



Фото: сайт клиники «Новое зрение»

Вчера стало известно, что задержали известного офтальмолога, директора сети медицинских центров «Новое зрение», заведующего подразделением лазерной микрохирургии глаза, врача с более чем 25-летним стажем работы Вадима Мурашко. Он был в Первомайском РУВД, а затем его перевезли на Окрестина. Сегодня он вышел из центра изоляции правонарушителей. Вадим Александрович случившееся пока не комментирует.

Вадим Мурашко — известный белорусский офтальмолог. Его область профессионального интереса: рефракционная хирургия, оптика глаза, лазерные методы лечения, кератоконус, сложные оптические нарушения. На сайте клиники указано, что он провел более 120 000 успешных лазерных коррекций. Вадим Александрович — автор более 20 научных работ.