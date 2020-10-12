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Два человека пострадали от взрывного устройства, которое пенсионер принес из леса. Что решил суд?

12.10.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 октября в Барановичах огласили приговор 73-летнему хозяину участка на улице Лебединой, где в январе этого года во время взрыва серьезно пострадали два человека: сын обвиняемого и его сосед.


Фото: Барановичскии ГРОЧС

Ранее обвиняемый нашел в лесу возле общевойскового полигона взрывное устройство, сообщает пресс-служба Брестского областного суда. Он его подобрал, положил в автомобиль и отвез на свой участок на улице Лебединой.

16 января обвиняемый общался во дворе своего дома с сыном и соседом. Сосед случайно наступил на взрывное устройство, которое валялось на земле, — и оно сдетонировало. Всех троих с места происшествия забрали медики. Обвиняемый отделался ссадинами, его сын получил перелом ноги, а соседу ноги оторвало до колен.

Суд признал пенсионера виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывного устройства и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Один год наказания ему сняли по амнистии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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