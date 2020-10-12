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Два человека пострадали от взрывного устройства, которое пенсионер принес из леса. Что решил суд?
12.10.2020 15:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 октября в Барановичах огласили приговор 73-летнему хозяину участка на улице Лебединой, где в январе этого года во время взрыва серьезно
Ранее обвиняемый нашел в лесу возле общевойскового полигона взрывное устройство,
16 января обвиняемый общался во дворе своего дома с сыном и соседом. Сосед случайно наступил на взрывное устройство, которое валялось на земле, — и оно сдетонировало. Всех троих с места происшествия забрали медики. Обвиняемый отделался ссадинами, его сын получил перелом ноги, а соседу ноги оторвало до колен.
Суд признал пенсионера виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении взрывного устройства и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Один год наказания ему сняли по амнистии.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Одному из пострадавших оторвало ноги.
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