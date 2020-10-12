Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич сегодня днем задержаны "для проверки документов". Они освещали протестную акцию пенсионеров в местном парке Жилибера.

Под таким же предлогом они были задержаны накануне во время Марша гордости.

Всего 11 октября по стране было задержано около 40 журналистов. В отношении многих начат "административный процесс".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гродненские корреспонденты БелаПАН вновь задержаны "для проверки документов" Минск, 12 октября. Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич сегодня днем задержаны "для проверки документов". Они освещали протестную акцию...

БелаПАН.