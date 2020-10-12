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Гродненские корреспонденты БелаПАН вновь задержаны "для проверки документов"

12.10.2020 15:43 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 октября. Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич сегодня днем задержаны "для проверки документов". Они освещали протестную акцию пенсионеров в местном парке Жилибера.

Под таким же предлогом они были задержаны накануне во время Марша гордости.

Всего 11 октября по стране было задержано около 40 журналистов. В отношении многих начат "административный процесс".


БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 12 октября. Корреспонденты БелаПАН в Гродно Марина Харевич и Сергей Людкевич сегодня днем задержаны "для проверки документов". Они освещали протестную акцию...
 
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