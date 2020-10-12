Как задерживали людей в воскресенье на брестской набережной

Источник материала: Tut.by

11 октября в Бресте прошли стихийные марши в разных частях города. После разгонов часть протестующих собралась на набережной Франциска Скорины. Здесь к ним подъехали бусы и начались задержания. Момент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на многоэтажке.

Видео: WikiLink via Khliabets

На видео заметно, как небольшая группа людей идет по центральной аллее. Когда протестующие замечают приближающиеся тонированные микроавтобусы, начинают разбегаться. В этот момент люди в штатском начинают их задерживать. Вскоре к ним присоединяются силовики в черной форме.

Напомним, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» за 11 октября в Бресте задержали 20 человек.