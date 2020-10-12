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Как задерживали людей в воскресенье на брестской набережной

12.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 октября в Бресте прошли стихийные марши в разных частях города. После разгонов часть протестующих собралась на набережной Франциска Скорины. Здесь к ним подъехали бусы и начались задержания. Момент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на многоэтажке.

Видео: WikiLink via Khliabets

Открыть/скачать оригинал видео (22.66 МБ)

На видео заметно, как небольшая группа людей идет по центральной аллее. Когда протестующие замечают приближающиеся тонированные микроавтобусы, начинают разбегаться. В этот момент люди в штатском начинают их задерживать. Вскоре к ним присоединяются силовики в черной форме.

Напомним, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» за 11 октября в Бресте задержали 20 человек.

 
Теги: Брест
 
 
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Людей задерживали люди в штатском и силовики в черной форме.
 
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