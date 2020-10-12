Доцента ГГУ им. Ф. Скорины Наталью Суслову снова задержали - и снова отправили на «сутки»

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле снова судили преподавателя ГГУ им. Скорины Наталью Суслову. Ее снова отправили в ИВС, сообщает «Радыё Свабода».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Наталью снова задержали 11 октября — и обвинили в участии в несанкционированном митинге 20 сентября. Преподаватель пояснила, что 20 сентября она действительно была в центре города, выражая свою гражданскую позицию. «Это было через 40 дней после смерти Александра Вихора. Возлагала цветы к месту его гибели, думаю, это важно. Чтобы родственники Саши знали, что помнят его», — пояснила Наталья Суслова.

Судья Виктор Казачок приговорил ее к 10 суткам лишения свободы.

Ранее, напомним, за участие в несанкционированной мирной акции протеста в Гомеле она уже была арестована на 8 суток.