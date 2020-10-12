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Доцента ГГУ им. Ф. Скорины Наталью Суслову снова задержали - и снова отправили на «сутки»
12.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле снова судили преподавателя ГГУ им. Скорины Наталью Суслову. Ее снова отправили в ИВС,
Наталью снова задержали 11 октября — и обвинили в участии в несанкционированном митинге 20 сентября. Преподаватель пояснила, что 20 сентября она действительно была в центре города, выражая свою гражданскую позицию. «Это было через 40 дней после смерти Александра Вихора. Возлагала цветы к месту его гибели, думаю, это важно. Чтобы родственники Саши знали, что помнят его», — пояснила Наталья Суслова.
Судья Виктор Казачок приговорил ее к 10 суткам лишения свободы.
Ранее, напомним, за участие в несанкционированной мирной акции протеста в Гомеле она уже
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Наталью Суслову снова отправили в ИВС. На этот раз дали 10 суток ареста
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