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Доцента ГГУ им. Ф. Скорины Наталью Суслову снова задержали - и снова отправили на «сутки»

12.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле снова судили преподавателя ГГУ им. Скорины Наталью Суслову. Ее снова отправили в ИВС, сообщает «Радыё Свабода».


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

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Наталью снова задержали 11 октября — и обвинили в участии в несанкционированном митинге 20 сентября. Преподаватель пояснила, что 20 сентября она действительно была в центре города, выражая свою гражданскую позицию. «Это было через 40 дней после смерти Александра Вихора. Возлагала цветы к месту его гибели, думаю, это важно. Чтобы родственники Саши знали, что помнят его», — пояснила Наталья Суслова.

Судья Виктор Казачок приговорил ее к 10 суткам лишения свободы.

Ранее, напомним, за участие в несанкционированной мирной акции протеста в Гомеле она уже была арестована на 8 суток.

 
Теги: Гомель
 
 
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Наталью Суслову снова отправили в ИВС. На этот раз дали 10 суток ареста
 
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