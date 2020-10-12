Апелляция за 15 минут. Сотрудник ОСВОДа обжаловал штраф за неповиновение. Безрезультатно

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минском городском суде сотрудник ОСВОДа Павел Лелевич обжаловал решение, по которому его признали виновным в неповиновении и оштрафовали на 945 рублей. За решеткой он оказался после того, как спас людей и отвез на станцию, но, по мнению милиции, должен был передать протестующих ОМОНу.



Горожане считают задержанных спасателей героями. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поддержать в Мингорсуд матроса Павла Лелевича пришли его коллеги. Говорят, надежды особой нет, но все же.

— Расскажи, как прошли твои 13 суток в изоляторе? — пытаются шутить сотрудники ОСВОДа, обращаясь к матросу-спасателю Леониду Бугру.

Леонид тоже в группе поддержки, его такой же компанией забирали в субботу из изолятора в Жодино. По решению суда за участие в акции (хотя в это время был в катере в водолазном костюме) он отсидел 13 суток. С решением не согласен и будет его обжаловать.

В разговорах сотрудников ОСВОДа появились слова «задержание, суд, адвокат, изолятор, решение, апелляция», 6 сентября . Они спасли из воды людей, перевезли на станцию и в тот же вечер их задержали: по мнению милиции, осводовцы должны были передать протестующих ОМОНу. Восемь спасателей провели трое суток на Окрестина, троих приговорили к штрафам за неповинение, дела в отношении пятерых отправили на доработку.

Решение суда первой инстанции уже обжаловал моторист-рулевой Николай Куприенко — все осталось без изменений. Сегодня очередь матроса Павла Лелевича. На заседание он пришел с распечатками фотографий берега, чтобы продемонстрировать: «не было технической возможности к нему подойти». Речь про берег, на который, как говорил в суде засекреченный свидетель из милиции, нужно было доставить протестующих.

Процесс ведет судья Елена Шилько. Она приобщает к делу фотографии.

Матроса Павла Лелевича 9 сентября признали виновным по ст. 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица) и присудили штраф в 35 базовых величин. В протоколе говорится, что он «имея умысел на неповиновение законному требованию сотруднику Центрального РУВД Александровичу, (…) на неоднократные законные требования (…) причалить к берегу, для передачи лиц, находящихся на борту спасательной лодки, которые подозревались в административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП, и пытались скрыться от сотрудников милиции, категорически отказался это сделать. Проигнорировал ясно выраженное требование Александровича и уплыл с данными лицами на противоположный берег, тем самым оказал неповиновение».



ОСВОД после заседания в суде. Фото: Катерина Борисевич

Решение суда сотрудник ОСВОДа считает необоснованным и незаконным, просит дело прекратить. А также обращает внимание — против него выступил милиционер с измененными данными, по скайпу Александрович отказался показать свое удостоверение.

— Никаких обращений ко мне не было, слышать сотрудников милиции не мог никак, потому что мы переговаривались между собой, люди на воде кричали, плюс четыре работающих мотора. Сконцентрирован был только на спасении людей, — выступает в Мингорсуде Павел Лелевич.

— Откуда эти люди появились в воде? Вам известно? — спрашивает судья.

— Неизвестно. Когда они оказались в воде, я там не находился.

— А анонсируют по-другому. Пресса, TUT.BY, в частности. Знаете об этих обстоятельствах? Вы же, наверное, интернет тоже смотрите, прессу читаете, — говорит судья Елена Шилько. — Почитайте, пожалуйста, как анонсируют на сегодняшний день случившееся 6 сентября.

Когда судья удалилась для принятия решения, матрос-спасатель Леонид Бугор рассказал, как его «жестко задержали» 27 сентября на рабочем месте и дали 13 суток. Говорит, в тот день работу ОСВОДа курировали сотрудники МЧС, они дали команду подплывать к мосту на проспекте Машерова.

— Мы были в катере, вижу, стоит колонна из бусов, газелей, автобусов. И тут заметил человека, на него выбежала толпа из 20 сотрудников, крикнул: «Убегай!». Он побежал, споткнулся и упал, его начали бить дубинками. Так как я в трезвом уме вижу все это спросил: «Зачем вы его бьете? Он же не сопротивляется». Омоновец сразу сказал: «Давай, петух, сюда, к берегу», — описывает события 27 сентября Леонид.

Cудья Фрунзенского района Минска Анна Буйновская признала матроса виновным по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

— В протоколе написано, что с 16.20 до 16.25, я принимал активное участие в митинге. Спрашивал у судьи: «Ну как? Я же сидел в гидрокостюме». Она ответила: «Двое же врать не будут», — Леонид уточняет, что под «двое» подразумеваются свидетели из милиции.

За решеткой он встретил того самого парня, за которого заступился, ему тоже дали 13 суток. По словам Леонида, он ни о чем не жалеет.

— Если бы на моих глазах избили человека, я бы потом мучил себя, что мог помочь, но промолчал, а так они переключились на меня и отстали от парня, — добавляет матрос.

Пока Леонид рассказывал свою историю, суд принял решение по делу другого сотрудника ОСВОДа Павлу Лелевичу — жалоба остается без удовлетворения, решения суда без изменений. Оно вступило в силу, и Лелевич должен заплатить штраф в 945 рублей.