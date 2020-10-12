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«Это было не вскользь». В воскресенье водомет поливал не только людей, но и балконы квартир

12.10.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье на проспекте Победителей в районе Немиги протестующих разгонял водомет. Но окрашенная вода попала не только на протестующих, но и на балконы жилых домов.

Артем живет на третьем этаже дома в начале проспекта Победителей. Он рассказывает, что краска стерлась легко, но воду убирать пришлось.

— Я был в это время дома, смотрел, как люди шли от стелы. На улице уже был водомет — он стрелял вверх по открытым окнам. У меня окно было открыто — попала вода. Прошло мельком, но хватило. Меня на балконе в этот момент не было.


Фото: читатель Артем

По мнению Артема, по открытым окнам целились — туда, где люди смотрели или снимали. По его наблюдениям, такое было впервые за два месяца.

— Балкон сильно не пострадал, но это очень неожиданно, что жидкость из водомета в окна попадает.


Желтая струя из водомета бьет в сторону дома на проспекте Победителей, 3



Еще один местный житель снимал происходящее на телефон, до его балкона на пятом этаже струя водомета тоже достала, но воды было немного и он быстро все протер.

— На уровень шестого этажа лили несколько секунд, это было не вскользь. В мою сторону — тоже, просто водомет от нас стоял дальше, — говорит собеседник.

 
 
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В воскресенье на проспекте Победителей в районе улицы Немиги протестующих разгонял водомет. Но окрашенная вода попала не только на протестующих, но и на балконы...
 
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