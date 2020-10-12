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В МВД считают, что протесты стали более радикальными и заявили о готовности применить боевое оружие
12.10.2020 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Протесты в стране становятся радикальными. Силовые ведомства в связи с этим готовы в случае необходимости применять спецсредства и боевое оружие. Об этом заявил первый заместитель Министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
— Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие, — заявил Казакевич.
По его словам, свидетельством тому, что акции стали более радикальными — воскресный марш в Минске.
— Еще днем и вечером это были летящие, камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет.
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Об этом заявил первый заместитель Министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич.
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