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Закрыли станцию метро «Площадь Якуба Коласа». Поезда тут не останавливаются
12.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске была закрыта станция метро «Площадь Якуба Коласа». Об этом сообщил Минский метрополитен.
Станция на вход и выход была закрыта в 17.05 «в целях обеспечения безопасности».
В 17.20 Метрополитен сообщил, что станцию открыли. Теперь поезда следуют без остановки через «Академию наук».
— Метрополитен приносит извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.
Сейчас в Минске проходит марш пенсионеров.
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Об этом сообщает Минский метрополитен.
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