Закрыли станцию метро «Площадь Якуба Коласа». Поезда тут не останавливаются

Источник материала: Tut.by

В Минске была закрыта станция метро «Площадь Якуба Коласа». Об этом сообщил Минский метрополитен.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Станция на вход и выход была закрыта в 17.05 «в целях обеспечения безопасности».

В 17.20 Метрополитен сообщил, что станцию открыли. Теперь поезда следуют без остановки через «Академию наук».

— Метрополитен приносит извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

Сейчас в Минске проходит марш пенсионеров.