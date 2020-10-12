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Закрыли станцию метро «Площадь Якуба Коласа». Поезда тут не останавливаются

12.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске была закрыта станция метро «Площадь Якуба Коласа». Об этом сообщил Минский метрополитен.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Станция на вход и выход была закрыта в 17.05 «в целях обеспечения безопасности».

В 17.20 Метрополитен сообщил, что станцию открыли. Теперь поезда следуют без остановки через «Академию наук».

— Метрополитен приносит извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

Сейчас в Минске проходит марш пенсионеров.

 
Теги: Минск
 
 
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