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В пинской школе 6-классница напала с ножом на одноклассниц: пострадали две девочки

12.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученица одной из средних школ Пинска напала с ножом на одноклассниц, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на СК.

Инцидент в школе произошел около 8.45 в понедельник, 12 октября.

Двенадцатилетняя школьница в женской раздевалке ножом причинила телесные повреждения двум одноклассницам. Одна девочка госпитализирована, второй оказали помощь на месте.

— На произошедшее быстро среагировали учителя, физрук отобрал у нападавшей нож и вызвал скорую, — рассказали свидетели местному порталу «Першы Пiнскi».

Источник местного портала сообщает, что у одной из раненых школьниц «задета печень» — она находится в реанимации.

Напавшая на одноклассниц девочка, по словам знакомых с ситуацией людей, была изгоем в классе. Одноклассницы, мол, часто задевали ее, и это могло стать причиной инцидента.

— В конце прошлой недели в классе в очередной раз прозвучали издевательские «подколы» в адрес шестиклассницы, ее засмеяли, — рассказывает источник. По его словам, девочка заявила одноклассницам: «Вы у меня в черном списке. Я этого вам не прощу».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, говорят в СК.

 
 
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Инцидент в школе произошел около 8.45 в понедельник, 12 октября.
 
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