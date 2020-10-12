В пинской школе 6-классница напала с ножом на одноклассниц: пострадали две девочки

Источник материала: Tut.by

Ученица одной из средних школ Пинска напала с ножом на одноклассниц, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на СК.

Инцидент в школе произошел около 8.45 в понедельник, 12 октября.

Двенадцатилетняя школьница в женской раздевалке ножом причинила телесные повреждения двум одноклассницам. Одна девочка госпитализирована, второй оказали помощь на месте.

— На произошедшее быстро среагировали учителя, физрук отобрал у нападавшей нож и вызвал скорую, — рассказали свидетели местному порталу «Першы Пiнскi» .

Источник местного портала сообщает, что у одной из раненых школьниц «задета печень» — она находится в реанимации.

Напавшая на одноклассниц девочка, по словам знакомых с ситуацией людей, была изгоем в классе. Одноклассницы, мол, часто задевали ее, и это могло стать причиной инцидента.

— В конце прошлой недели в классе в очередной раз прозвучали издевательские «подколы» в адрес шестиклассницы, ее засмеяли, — рассказывает источник. По его словам, девочка заявила одноклассницам: «Вы у меня в черном списке. Я этого вам не прощу».

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, говорят в СК.