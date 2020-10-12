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«Взяли под руки, помогли подняться». В Витебске за акцию протеста будут судить пенсионеров, одному - скоро 80
12.10.2020 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В очередное
О том, как задержали двух пенсионеров, TUT.BY рассказал 69-летний Анатолий Матвеев.
Анатолий Матвеев говорит, что дружит с 79-летним Александром Никитенко давно, еще с 1990-х.
— Мы с ним встретились еще на первом митинге в Витебске — он прошел на стадионе «Динамо». Входили в городской клуб избирателей «За демократические выборы». С тех пор и дружим.
В воскресенье, 11 октября, приятели встретились на проспекте Строителей, возле здания МТС.
— Мимо нас прошла колонна демонстрантов. Они шли не быстро, и Александр решил с ними поговорить, узнать, почему они выходят на протесты. Мы шли сзади колонны, и Александр разговаривал с людьми. Мы ничего не нарушали, не скандировали — просто шли. Когда колонна оказалась в районе Ледового дворца, милиция начала хватать людей, они стали разбегаться, — рассказывает Анатолий Ефимович.
Какое-то время пенсионеры наблюдали за происходящим, а потом решили уйти:
— Я убеждал приятеля: «Надо уезжать отсюда!» И мы пошли на остановку — на транспорт. Александр хромает, ходит медленно — он родился весной 1941 года, ему скоро уже 80 лет. Так мы вместе и шли к остановке. И тут к нам подъехал микроавтобус, из него выскочили четыре омоновца. Я побежал, но, видно, мне поставили подножку, я упал. Задержали и повели в бус — а там уже сидел Александр. Вдвоем нас и доставили в Первомайский РОВД.
В РОВД пенсионеры, по словам Анатолия Матвеева, пробыли не менее двух часов. На обоих составили протоколы по ст. 23.34 КоАП.
— Вначале была беседа с сотрудником, который представился начальником РОВД. Он разное спрашивал: о жизни, о размере пенсии. Я на многие вопросы не отвечал. Еще он сказал, мол, в нашем РОВД не бьют, это самый лучший РОВД в городе. После беседы с начальником нас с Александром повели к другому сотруднику. Он составил на нас протоколы. И написал все не так, как было. В протоколах говорится, что мы с Александром приняли участие в несанкционированном уличном шествии. Что мы ходили, кричали, высказывались против выборов. Мы дописали в протоколе свои пояснения, как все было на самом деле.
Отпустили пенсионеров из милиции тоже вдвоем.
— Я сказал, что Александр хромает, попросил: отпускайте нас вдвоем, за моим товарищем нужен присмотр.
Анатолий Ефимович отмечает, что сотрудники милиции были по отношению к ним внимательны:
— Взяли под руки, помогли подняться по лестнице. Угроз и грубости от них не было. Были только некоторые подковырки при опросе.
Суд над Анатолием Матвеевым и Александром Никитенко должен состояться 16 октября.
— Я просил, чтобы и судили нас вместе, — говорит Матвеев.
По словам Анатолия Ефимовича, и он, и его товарищ — одинокие люди, никто из членов семьи сейчас с ними не живет.
11 октября, по данным правозащитного центра «Вясна», в Витебске задержали не менее 20 человек.
Среди задержанных — пять журналистов. Двое — сотрудники «Белсата» Дмитрий Казакевич и Вячеслав Лазарев — с вечера 11 октября находятся в СИЗО до суда. Он пройдет, предположительно, в среду, сообщила TUT.BY жена Казакевича, Ирина.
В СИЗО поместили и нейрохирурга областной клинической больницы Антона Эрдмана. Об этом TUT.BY сообщили коллеги врача.
В воскресенье задержали и ремесленницу Александру Звезденкову. Ее отвезли в РОВД из ТРЦ «Трио», где она на ярмарке продавала белорусские сувениры.
— Мяне забіралі быццам за незаконны гандаль і на высвятленне асобы. Аднак я паказвала яшчэ на кірмашы свае дакументы, у тым ліку рамесніцкія. Па факце забралі ўсё, што хоць на намякала на герб «Пагоня» і чырвонае з белым, —
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«Взяли под руки, помогли подняться». В Витебске за акцию протеста будут судить пенсионеров, одному - скоро 80
«К нам подъехал микроавтобус, из него выскочили четыре омоновца. Я побежал, но, видно, мне поставили подножку, я упал. Задержали и повели в бус», - рассказывает его...
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