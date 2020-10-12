«Взяли под руки, помогли подняться». В Витебске за акцию протеста будут судить пенсионеров, одному - скоро 80

Источник материала: Tut.by

В очередное протестное воскресенье , 11 октября, в Витебске, по данным правозащитников, милиция задержала не менее 20 человек. Среди них — два пенсионера: 79-летний Александр Никитенко и 69-летний Анатолий Матвеев. Пожилых мужчин через два часа отпустили из Первомайского РОВД — после оформления протоколов по статье 23.34 КоАП. На четверг у обоих назначен суд.



Первомайский РОВД Витебска

О том, как задержали двух пенсионеров, TUT.BY рассказал 69-летний Анатолий Матвеев.

Анатолий Матвеев говорит, что дружит с 79-летним Александром Никитенко давно, еще с 1990-х.

— Мы с ним встретились еще на первом митинге в Витебске — он прошел на стадионе «Динамо». Входили в городской клуб избирателей «За демократические выборы». С тех пор и дружим.

В воскресенье, 11 октября, приятели встретились на проспекте Строителей, возле здания МТС.

— Мимо нас прошла колонна демонстрантов. Они шли не быстро, и Александр решил с ними поговорить, узнать, почему они выходят на протесты. Мы шли сзади колонны, и Александр разговаривал с людьми. Мы ничего не нарушали, не скандировали — просто шли. Когда колонна оказалась в районе Ледового дворца, милиция начала хватать людей, они стали разбегаться, — рассказывает Анатолий Ефимович.

Какое-то время пенсионеры наблюдали за происходящим, а потом решили уйти:

— Я убеждал приятеля: «Надо уезжать отсюда!» И мы пошли на остановку — на транспорт. Александр хромает, ходит медленно — он родился весной 1941 года, ему скоро уже 80 лет. Так мы вместе и шли к остановке. И тут к нам подъехал микроавтобус, из него выскочили четыре омоновца. Я побежал, но, видно, мне поставили подножку, я упал. Задержали и повели в бус — а там уже сидел Александр. Вдвоем нас и доставили в Первомайский РОВД.

В РОВД пенсионеры, по словам Анатолия Матвеева, пробыли не менее двух часов. На обоих составили протоколы по ст. 23.34 КоАП.

— Вначале была беседа с сотрудником, который представился начальником РОВД. Он разное спрашивал: о жизни, о размере пенсии. Я на многие вопросы не отвечал. Еще он сказал, мол, в нашем РОВД не бьют, это самый лучший РОВД в городе. После беседы с начальником нас с Александром повели к другому сотруднику. Он составил на нас протоколы. И написал все не так, как было. В протоколах говорится, что мы с Александром приняли участие в несанкционированном уличном шествии. Что мы ходили, кричали, высказывались против выборов. Мы дописали в протоколе свои пояснения, как все было на самом деле.

Отпустили пенсионеров из милиции тоже вдвоем.

— Я сказал, что Александр хромает, попросил: отпускайте нас вдвоем, за моим товарищем нужен присмотр.

Анатолий Ефимович отмечает, что сотрудники милиции были по отношению к ним внимательны:

— Взяли под руки, помогли подняться по лестнице. Угроз и грубости от них не было. Были только некоторые подковырки при опросе.

Суд над Анатолием Матвеевым и Александром Никитенко должен состояться 16 октября.

— Я просил, чтобы и судили нас вместе, — говорит Матвеев.

По словам Анатолия Ефимовича, и он, и его товарищ — одинокие люди, никто из членов семьи сейчас с ними не живет.

11 октября, по данным правозащитного центра «Вясна», в Витебске задержали не менее 20 человек.

Среди задержанных — пять журналистов. Двое — сотрудники «Белсата» Дмитрий Казакевич и Вячеслав Лазарев — с вечера 11 октября находятся в СИЗО до суда. Он пройдет, предположительно, в среду, сообщила TUT.BY жена Казакевича, Ирина.

В СИЗО поместили и нейрохирурга областной клинической больницы Антона Эрдмана. Об этом TUT.BY сообщили коллеги врача.

В воскресенье задержали и ремесленницу Александру Звезденкову. Ее отвезли в РОВД из ТРЦ «Трио», где она на ярмарке продавала белорусские сувениры.

— Мяне забіралі быццам за незаконны гандаль і на высвятленне асобы. Аднак я паказвала яшчэ на кірмашы свае дакументы, у тым ліку рамесніцкія. Па факце забралі ўсё, што хоць на намякала на герб «Пагоня» і чырвонае з белым, — написала в фейсбуке Александра, когда ее отпустили из милиции.